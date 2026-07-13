Катування, секс-рабство та крижана вода Дніпра: у Києві суд виніс вирок подружжю катів

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві суд визнав винними чоловіка та жінку, які силою, погрозами та жорстокими побиттями змушували 21-річну дівчину займатися проституцією

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Суд визнав винними чоловіка та жінку у сутенерстві, торгівлі людьми та катуванні.

Прокурором у суді доведено, що у 2024 році обвинувачені – чоловік та жінка, яким на той момент було 24 та 23 роки, запросили в гості свою знайому з Полтавщини.

Над 21-річною дівчиною встановили повний контроль, змушуючи в орендованій квартирі надавати чоловікам інтимні послуги. При цьому всі гроші забирали собі.

За непокору дівчину били, змушували годинами стояти колінами на гречці, а взимку - занурюватися у крижану воду Дніпра, вимагаючи фото- та відеозвітів для її приниження.

Суд визнав чоловіка і жінку винними у сутенерстві, торгівлі людьми та катуванні. Кожному обвинуваченому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратура оскаржить цей вирок як занадто м’який.

Нагадаємо, що у Салтівському районі Харкова правоохоронці повідомили про підозру 65-річному чоловікові, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї співмешканки.