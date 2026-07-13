Подробиці ранкової атаки на Одесу: на підприємстві палали автобуси, є постраждалі
Стали відомі наслідки ранкового удару росіян по Одесі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджена територія автотранспортного підприємства. Сталося займання автобусів.
Також пошкоджені чотири приватних будинки.
Попередньо, постраждали троє чоловіків 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
На місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, вранці 13 липня російські військові вдарили по транспортній інфраструктурі Одеси.
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