На Львівщині водій умисно збив поліцейського
Аварія сталась 23 травня близько 23:00 на вулиці Курмановича у Львові. Тепер водію може загрожувати ув'язнення
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який підозріло поводився: ймовірно, він викопував "закладки". Під час перевірки документів 33-річний чоловік спеціально наїхав автомобілем Skoda Superb на 28-річного поліцейського та поїхав у невідомому напрямку.
Згодом в області ввели спецоперацію і водія затримали. Тепер йому може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, раніше на Сумщині водій Audi збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході. Постражлалих госпіталізували.
