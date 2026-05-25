25 травня 2026, 20:40

На Львівщині водій умисно збив поліцейського

Фото: Національна поліція
Аварія сталась 23 травня близько 23:00 на вулиці Курмановича у Львові. Тепер водію може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який підозріло поводився: ймовірно, він викопував "закладки". Під час перевірки документів 33-річний чоловік спеціально наїхав автомобілем Skoda Superb на 28-річного поліцейського та поїхав у невідомому напрямку.

Згодом в області ввели спецоперацію і водія затримали. Тепер йому може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше на Сумщині водій Audi збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході. Постражлалих госпіталізували.

Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
