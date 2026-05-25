На Львівщині водій умисно збив поліцейського

Аварія сталась 23 травня близько 23:00 на вулиці Курмановича у Львові. Тепер водію може загрожувати ув'язнення

Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який підозріло поводився: ймовірно, він викопував "закладки". Під час перевірки документів 33-річний чоловік спеціально наїхав автомобілем Skoda Superb на 28-річного поліцейського та поїхав у невідомому напрямку.

Згодом в області ввели спецоперацію і водія затримали. Тепер йому може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

