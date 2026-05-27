27 травня 2026, 11:17

Приховав у деклараціях понад 46 млн грн: на Житомирщині судитимуть депутата

Фото: Прокуратура України
У Житомирській області депутата Бердичівської районної ради судитимуть за внесення недостовірних відомостей до декларацій на понад 46 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про дані у деклараціях посадовця за 2022, 2023 та 2024 роки.

За даними слідства, депутат не задекларував низку активів і доходів, зокрема корпоративні права на понад 5,7 млн грн, доходи від підприємницької діяльності, кошти з невстановлених джерел майже на 5,8 млн грн, доходи від відчуження майна та фінансові зобов’язання більш ніж на 19 млн грн.

Також він не вказав у декларації нерухомість – земельну ділянку та квартиру, в якій фактично проживав і яка належить його матері. Вартість цього майна оцінюють у понад 850 тис. грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України –декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, колишньому депутату з Вінниччини повідомили про підозру у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні. В деклараціях за 2022-2023 роки ексдепутат не вказав майно на понад 31,8 млн грн.

Житомирська область майно Декларація депутат прокуратура
