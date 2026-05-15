Ексдепутат із Вінниччини приховав 67 млн грн і намагався втекти до Польщі

Колишньому депутату з Вінниччини повідомили про підозру у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що він намагався залишити територію України та виїхати до Польщі, однак був затриманий неподалік державного кордону.

У межах розслідування встановлено, що в деклараціях за 2022-2023 роки ексдепутат не вказав майно на понад 31,8 млн грн. Серед незадекларованих активів – 68 земельних ділянок, 4 житлові будинки, 29 транспортних засобів, комплекси АЗС та будівля свинарного комплексу.

Окремо правоохоронці перевірили походження майна, набутого у 2022 році.

За даними слідства, експосадовець придбав активів майже на 42 млн грн, зокрема 47 земельних ділянок, житловий будинок і три автомобілі бізнес-класу. Водночас його офіційні доходи та заощадження становили близько 5,3 млн грн. Таким чином, різниця між вартістю активів і задекларованими доходами перевищує 36 млн грн.

Також слідство встановило, що частину майна могли оформлювати на підставних осіб, аби приховати реального власника.

Під час обшуків за місцями проживання ексдепутата та пов’язаних із ним осіб вилучено фінансову документацію, носії інформації, чорнові записи, документи щодо оформлення майна, а також автомобіль Mercedes, який може бути пов’язаний із незаконним збагаченням.

Правоохоронці інкримінують йому внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації та незаконне збагачення.

Нагадаємо, ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони. За даними видання "Українська правда", йдеться про Саіда Халіда Пахлавана.