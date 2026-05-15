13:10  15 травня
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
11:19  15 травня
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
07:59  15 травня
Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі
UA | RU
UA | RU
15 травня 2026, 14:59

Ексдепутат із Вінниччини приховав 67 млн грн і намагався втекти до Польщі

15 травня 2026, 14:59
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Колишньому депутату з Вінниччини повідомили про підозру у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що він намагався залишити територію України та виїхати до Польщі, однак був затриманий неподалік державного кордону.

У межах розслідування встановлено, що в деклараціях за 2022-2023 роки ексдепутат не вказав майно на понад 31,8 млн грн. Серед незадекларованих активів – 68 земельних ділянок, 4 житлові будинки, 29 транспортних засобів, комплекси АЗС та будівля свинарного комплексу.

Окремо правоохоронці перевірили походження майна, набутого у 2022 році.

За даними слідства, експосадовець придбав активів майже на 42 млн грн, зокрема 47 земельних ділянок, житловий будинок і три автомобілі бізнес-класу. Водночас його офіційні доходи та заощадження становили близько 5,3 млн грн. Таким чином, різниця між вартістю активів і задекларованими доходами перевищує 36 млн грн.

Також слідство встановило, що частину майна могли оформлювати на підставних осіб, аби приховати реального власника.

Під час обшуків за місцями проживання ексдепутата та пов’язаних із ним осіб вилучено фінансову документацію, носії інформації, чорнові записи, документи щодо оформлення майна, а також автомобіль Mercedes, який може бути пов’язаний із незаконним збагаченням.

Правоохоронці інкримінують йому внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації та незаконне збагачення.

Нагадаємо, ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони. За даними видання "Українська правда", йдеться про Саіда Халіда Пахлавана.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Вінницька область декларацїї депутат Польща незаконне збагачення
$5 тис. за "кришування" бізнесу: на Прикарпатті затримали керівника слідчого відділу поліції
15 травня 2026, 09:53
Експомічник Зеленського Шефір "переписав" майно на дружину після підозр НАБУ нардепам
15 травня 2026, 08:45
ДБР повідомило про підозру Володимиру Омеляну за ухилення від служби
14 травня 2026, 15:21
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Зеленського готують відставку очільника Львівщини Козицького: хто може посісти його місце
15 травня 2026, 17:01
У Києві підліток зняв на відео "знущання" з кішки
15 травня 2026, 16:55
На Хмельниччині під час перевірки документів водій розстріляв поліцейських, є загиблий
15 травня 2026, 16:20
Захищав брата: на Рівнещині чоловік вбив людину уві сні
15 травня 2026, 16:10
У Києві чоловік погрожував влаштувати вибух у багатоповерхівці
15 травня 2026, 15:53
Труп дитини в морозилці: матір та вітчим вимагають пом'якшити вирок
15 травня 2026, 15:41
На Буковині аферисти виманили в пенсіонерки всі її гроші з картки
15 травня 2026, 14:55
На Рівненщині іномарка збила дитину
15 травня 2026, 14:35
Російські окупанти атакували авто волонтерів у Херсоні: є поранені
15 травня 2026, 14:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Микола Княжицький
Всі блоги »