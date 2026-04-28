Фото: Офіс Генерального прокурора

Підприємця з Одеси викрали з парковки, кілька діб утримували, били, душили та катували електричним струмом, вимагаючи $360 тис. Після передачі частини грошей його відпустили. Наразі чоловік у важкому стані

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Чорноморської окружної прокуратури повідомили про підозру двом жителям Одеси 30 і 44 років у викраденні людини та вимаганні, вчинених групою із застосуванням насильства (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, нападники діяли не самі. Дізнавшись через знайомих про підприємця, який займається торгівлею зерном та тимчасово мешкає в Миколаєві, вони вирушили до міста.

Вранці в центрі Миколаєва чоловіка відстежили на парковці.

Далі діяли під виглядом офіційного затримання з вигуками "працює СБУ”.

Нападники повалили на землю 44-річного чоловіка, били ногами, силоміць заштовхали до мікроавтобусу. Там одягли кайданки, на голову - маску, позбавивши можливості орієнтуватися у просторі. Першу добу утримували в невідомому приміщенні в Миколаєві.

Потім перевезли до будинку в Одеському районі, де тримали ще добу. Відібрали телефон, душили канатом до втрати свідомості.

Увесь цей час від нього вимагали $360 тисяч неіснуючого боргу. Коли чоловік відмовлявся - почалися катування.

Потерпілого били гумовими дубинками, застосовували електричний струм, стискали голову металевими лещатами, душили канатом до втрати свідомості. Крім того, по його тілу стрибали, коли він був зв’язаний скотчем і не міг чинити опір.

Під цим тиском чоловік погодився виконати вимоги. Його дружина передала нападникам $152 тисячі. Після цього заручника відпустили, а він звернувся до окружної прокуратури.

За попередньою інформацією потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, у тому числі переломи кісток обох рук. Зараз він у важкому стані перебуває у лікарні.

Вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочину за ст. 127 КК України (катування).

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних виявили та вилучили карабіни, гвинтівку, майже 800 набоїв, а також посвідчення членів різних громадських організацій та фіктивні автомобільні номери.

Правоохоронні органи працюють над встановленням всіх осіб, причетних до скоєних злочинів та катування підприємця.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття під варту двох підозрюваних без права на заставу.

