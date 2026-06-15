На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
ДТП сталася 14 червня близько 05:20 у місті Олександрія, що на Кіровоградщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На вулиці Гетьмана Мазепи водій BMW 330I не впорався з керуванням на заокругленні дороги – автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево.
Внаслідок удару травми отримали п'ятеро людей: сам 33-річний водій, а також четверо його пасажирів: 19-річна дівчина, 22-річні дівчина та хлопець, а також 44-річний чоловік. Усіх постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, вдень 13 червня на Хмельниччині автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Водій та пасажирка загинули на місці.
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