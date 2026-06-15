Зеленський відвідав обстріляну Лавру в Києві

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Президент України після ночі масованих обстрілів прибув до Києво-Печерської Лаври, яка стала ціллю росіян. У Офісі президента показали фото пошкодження храму

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

Володимир Зеленський розповів, що зараз рятувальники уже ліквідували пожежі у Лаврі та Мистецькому Арсеналі. Він зазначив, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та Мистецький Арсенал.

"Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві. Загалом по країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", -каже президент.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. У заповіднику зазначили, що одразу після атаки було евакуйовано сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.