Чергова жахлива ніч у Києві. Фронту немає – фронт сьогодні проходить по всієї Україні

Чергова жахлива ніч у Києві. Фронту немає – фронт сьогодні проходить по всієї Україні

Фото: ДСНС

Давайте спокійно, без пропаганди і хайпу розберемося, що відбувається.

По-перше, якщо ми можемо яскраво запалювати ворожі НПЗ і контролювати дронами логістику на окупованому півдні, то ворог може атакувати дронами і ракетами наші міста. Це війна.

По-друге, атака відбулася напередодні саміту G7, і це ще й послання путіна учасникам зустрічі, свідчення його "бажання миру".

По-третє, росія все більше і частіше застосовує балістичні ракети, переймаючи досвід Ірану, який відносно дешевою і масовою балістикою переграв Штати, Ізраїль і їх союзників, тому що протиракети, антибалістика – це значно дорожчі речі, які не можуть конкурувати з балістикою в кількості.

Тому нам ніколи не буде вистачати ракет-перехоплювачів, і ніколи ніхто не зможе зробити "дешевий" і масовий антибалістичний щит – тому що кожна протиракета по вартості і складності коштує з десяток балістичних ракет.

Четверте, і це дуже важливо, – багато руйнувань завдано було не ракетами, а дронами. Щоб надійно захистити від дронів і крилатих ракет Київ і інші міста, нам потрібні зенітно-ракетні системи малої дальності з дешевими ракетами, на кшталт російського "Панциря", британського Martlet, або українського РК-10, від КБ "Луч", роботи над якім вийшли на фінальну стадію ще напередодні війни.

На жаль, два роки тому нагорі було вирішено що дрони-перехоплювачі це "ідеальна зброя", тому що відносно дешева, доступна, на неї легко заробити мільярди, не маючи ні серйозних компетенції, ні досвіду, ні обладнання.

В підсумку ми (вони) створили чисельні дронові війська ППО, які, як керовані людьми гармати в фільмі "Матриця.Революція" завжди мають обмеження – одна людина керує одним дроном, і намагається збити один "Шахед", а "Панцирь" за декілька хвилин запускає 48 зенітних ракет.

Тому, до речі, там, де багато "Панцирів", українські дрони безпорадні, і з березня 2025 року (коли наш підрозділ атакував москву), жоден інший український дрон до центра москви не долітав. Хоча були вже витрачени для виконання цієї місії тисячі файєрпрінтів на сотні мільйонів доларів.

Навіщо нам москва?.. Всі чудово розуміють, і наші керівники, і західні союзники, і знає сам путін, що голка смерті кощієвої знаходиться в москві: скільки б ми не палили НПЗ – йому до лампочки.

Москва – це сакральне місто, це найбільша "скрепа"; і якби ми напередодні саміту G7 зробили те, що зробив путін з Києвом – в нас були б зовсім інші "карти на руках".

Тому, до речі, не буде ніякого ефекту від української балістики, яку "вже ось-ось обіцяє" один відомий медійний персонаж, тому що в москві, напевно, сконцентровано найбільша кількість протиракет комплексів С-300/400/500. Щоб пробити цей щит, потрібні тисячи балістичних ракет, а їх найближчім часом не буде.

Єдиний спосіб прорвати ППО москви, покарати путіна і змусити його до миру - це атакувати москву маленькими, малопомітними дронами. Такі дрони в нас є, вони довели свою високу ефективність, але на вимогу всім відомого виробника дронів і ракет виробництво дронів і підрозділ, який їх запускав, було знищено.

Тому, коли путін безкарно бомбить Київ і інші українські міста, а війна ніяк не закінчується, памʼятайте, що в цьому винен не тільки путін, а й наші рідні зрадники і мародери, які заробляють мільярди доларів на війні.