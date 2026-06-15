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15 червня 2026, 15:50

На Черкащині чоловік поглумився над могилою власного брата-військового: поліція відкрила справу

15 червня 2026, 15:50
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Фото: поліція Черкаської області
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У неділю, 14 червня, до Звенигородського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки Звенигородського району про те, що на місцевому кладовищі невідома особа вчинила наругу над могилою її чоловіка-військовослужбовця

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився рідний брат загиблого, 51-річний місцевий житель.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив помститися за давні образи й пошкодив квіти, табличку на могилі, а також зірвав прапор.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що правоохоронці Чугуївщини викрили 45-річну місцеву мешканку, чиї дії призвели до знищення поховання воїна.

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