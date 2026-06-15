На Черкащині чоловік поглумився над могилою власного брата-військового: поліція відкрила справу
У неділю, 14 червня, до Звенигородського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки Звенигородського району про те, що на місцевому кладовищі невідома особа вчинила наругу над могилою її чоловіка-військовослужбовця
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився рідний брат загиблого, 51-річний місцевий житель.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив помститися за давні образи й пошкодив квіти, табличку на могилі, а також зірвав прапор.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що правоохоронці Чугуївщини викрили 45-річну місцеву мешканку, чиї дії призвели до знищення поховання воїна.