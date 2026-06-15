09:01  15 червня
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
08:48  15 червня
Росія атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено унікальні костюми
08:22  15 червня
Погрожував підірвати родину: на Закарпатті затримали чоловіка з гранатою
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
15 червня 2026, 09:14

Особливості формування словникового запасу в українській та російській мовах: три гіпотези

15 червня 2026, 09:14
Читайте также на русском языке
Чому українська мова має більше слів, ніж російська, за рахунок нюансованих синонімів?
Чому українська мова має більше слів, ніж російська, за рахунок нюансованих синонімів?
Фото: chas.cv.ua
Читайте также
на русском языке

(З тими, хто не згоден, я не буду тут з'ясовувати ні стосунки, ні відносини, ні взаємини)

Моя гіпотеза.

1. Російська мова виникла як підтримана державою мова об'єднання різнорідних груп, що не утворювали природного мовного континууму, а були зібрані внаслідок процесів державотворення. Тому російська мова вимушено мала низький контекст, іншими словами, треба було говорити чітко, однозначно й зрозуміло, щоб порозумітися з досить відмінними людьми. В такій ситуації не до тонких нюансів відчуттів. (Приблизно така сама різниця між американською англійською, що обслуговувала дуже строкате суспільство, та британською англійською. В Америці були місця й часи, де, якщо тебе не зрозуміють, можна й кулю отримати. Див. Ерін Меєр "Культурна карта".)

2. Досить велика діалектична мозаїчність в межах українського мовного континууму зі значним міжрегіональним обміном породжує включення до мовного вжитку всіх можливих слів, з подальшим закріпленням семантичної різниці між ними (іноді штучно). Іншими словами, природність виникнення великого словника сприяє утворенню синонімічних рядів.

3. Горизонтальне мережеве суспільство потребує набагато більш нюансованої мови, щоб порозумітися. Іншими словами, якщо твоє життя залежить не так від держави (тим більше, що її нема або вона чужа), як від побратимів і посестер, то нюанси важливі.

Це лише гіпотези. Сперечайтеся.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ мова гіпотеза синоніми
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
У Моршині на Львівщині зіткнулися три автомобілі: травмувалися троє людей
15 червня 2026, 09:56
Масована атака РФ по Україні: щонайменше 9 загиблих, триває ліквідація наслідків
15 червня 2026, 09:51
Нічний удар по Миколаєву: рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті критичної інфраструктури
15 червня 2026, 09:48
Через обстріли рух поїздів по всій Україні затримується: деякі рейси – до 4 годин
15 червня 2026, 09:31
Росіяни знищили найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві
15 червня 2026, 09:24
Пошкоджено п'ять об'єктів: Лавра тимчасово закрита після обстрілу
15 червня 2026, 09:08
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
15 червня 2026, 09:01
Росія атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено унікальні костюми
15 червня 2026, 08:48
Росіяни атакують дронами Запорізький район: пошкоджена "швидка", поранені дві людини
15 червня 2026, 08:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »