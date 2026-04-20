20 апреля 2026, 14:58

В Одессе военный в СОЧ угрожал прохожим и ранил ребенка ножом

20 апреля 2026, 14:58
Фото: полиция
В воскресенье, 19 апреля, в Одессе патрульные задержали агрессивного мужчину, устроившего дебош

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина не только угрожал прохожим, но и ранил ножом ребенка. Пострадавшего ребенка госпитализировали медики "скорой".

Нападавшего полицейские обнаружили на территории частного дома, где он пытался скрыться. Во время задержания мужчина вел себя крайне агрессивно и имел явные признаки опьянения. Он продолжал высказывать угрозы в адрес окружающих, поэтому патрульным пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы его унять.

В ходе проверки личности задержанного выяснилось, что он находится в розыске как лицо, самовольно оставившее военную часть. Мужчину передали представителям военной службы правопорядка.

По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Напомним, в больнице скончался мужчина, получивший ранение во время стрельбы в Голосеевском районе Киева. Таким образом в результате нападения погибли семь человек.

Одесса происшествия нападение ранение ребенок СОЧ военнослужащие
