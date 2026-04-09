Полював на перехожих із балкона: у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка. Він стріляв з балкона багатоповерхового будинку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на проспекті Науки у Шевченківському районі. Як з'ясували поліцейські, між двома незнайомими чоловіками сталась сварка. Після цього 26-річний зловмисник, який був на балконі квартири на дев'ятому поверсі, здійснив постріл у бік перехожого. На щастя, 19-річний потерпілий не постраждав.

"Поліцейські вилучили у фігуранта пневматичний пістолет. Містянина затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)", - повідомили в поліції.

