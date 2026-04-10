До 15 років засудили агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ

За матеріалами СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна російська агентка. Її викрили на коригуванні ворожого вогню по Донеччині

Про це повідомляє ReioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, агентка РФ відстежувала та передавала рашистам координати для обстрілів Краматорська. Нею виявилась місцева жителька.

Жінка обходила прифронтове місто, щоб виявити і передати до РФ геолокації Сил оборони.

Крім цього, вона звітувала росіянам про наслідки обстрілів райцентру для коригування повторних та підготовки нових атак по громаді.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, на початку березня у Донецькій області затримали ексголову стратегічного підприємства, який коригував обстріли РФ. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.