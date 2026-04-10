10 квітня 2026, 20:55

На Сумщині чоловік працював на росіян заради церковних книг із Москви

Фото з відкритих джерел
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав чоловіка винуватим у поширенні інформації про ЗСУ. На суді він розповів, якими були його мотиви

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Житель Сумської області взимку 2024 року почав спілкуватись у Telegram з особо, яка мала російський номер. Уже з березня до серпня минулого року чоловік передавав "співрозмовнику" дані про розсташування ЗСУ. Росіянина цікавили, зокрема, локації підрозділів протиповітряної оборони.

На суді чоловік розповів, що співрозмовник залякувати його, якщо він не погодиться інформувати про розташування ЗСУ, то по населеному пункту будуть влучання бомб. Також він попросив у росіянина передати йому з Москви церковні книги з великими літерами. Згодом йому передали ці книги, мобільний телефон та 2 тисячі гривень. За словами агента, він нібито відмовився прийняти телефон та гроші і під час обшуку добровільно віддав їх слідчому.

Суд призначив покарання у вигляді п'яти років реального тюремного покарання.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Ворожого агента затримали "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні в центральному парку міста.

суд коригувальник Сумська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
