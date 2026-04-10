На Сумщині чоловік працював на росіян заради церковних книг із Москви

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав чоловіка винуватим у поширенні інформації про ЗСУ. На суді він розповів, якими були його мотиви

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Житель Сумської області взимку 2024 року почав спілкуватись у Telegram з особо, яка мала російський номер. Уже з березня до серпня минулого року чоловік передавав "співрозмовнику" дані про розсташування ЗСУ. Росіянина цікавили, зокрема, локації підрозділів протиповітряної оборони.

На суді чоловік розповів, що співрозмовник залякувати його, якщо він не погодиться інформувати про розташування ЗСУ, то по населеному пункту будуть влучання бомб. Також він попросив у росіянина передати йому з Москви церковні книги з великими літерами. Згодом йому передали ці книги, мобільний телефон та 2 тисячі гривень. За словами агента, він нібито відмовився прийняти телефон та гроші і під час обшуку добровільно віддав їх слідчому.

Суд призначив покарання у вигляді п'яти років реального тюремного покарання.

Суд призначив покарання у вигляді п'яти років реального тюремного покарання.