В Одесі понад 10 військовослужбовців ТЦК мобілізували одного працівника СТО

Група осіб у військовій формі разом із поліцейськими прибули на одеське СТО, щоб «бусифікувати» одного працівника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал "Сніданок Химери".

Точна кількість працівників ТЦК та СП і правоохоронців, які приїхали на СТО невідома, але судячи із відеоролика їх було понад 10.

Як повідомлялось, в Одесі працівника закладу громадського харчування мобілізували прямо з кухні. Інцидент стався наприкінці лютого 2026 року.