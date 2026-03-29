РФ атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини

Через атаку в низці населених пунктів виникли перебої зі світлом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одеську ОВА.

"Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу", – йдеться у повідомленні.

Пожежі вдалось оперативно ліквідувати.

Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням.

На місцях подій працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 26 березня російські війська вдарили по Ізмаїльському району Одеської області. Внаслідок атаки була пошкоджена портова та енергетична інфраструктура.