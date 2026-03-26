Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізмаїльську РДА.

"Противник знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району. Є пошкодження в м. Ізмаїл та Вилківській громаді", – йдеться у повідомленні.

Наразі подробиць щодо наслідків атаки чи інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 24 березня росіяни обстріляли житловий сектор на Одещині. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.