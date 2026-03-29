РФ атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесщины
Из-за атаки в ряде населенных пунктов возникли перебои со светом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесскую ОВА.
"Этой ночью враг снова нанес коварные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесщины. Поврежден объект энергетики. Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Также есть повреждения на территории дачного кооператива", – говорится в сообщении.
Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением.
На местах происшествия работают все соответствующие службы.
Напомним, 26 марта российские войска ударили по Измаильскому району Одесской области. В результате атаки была повреждена портовая и энергетическая инфраструктура.
