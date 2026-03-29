29 марта 2026, 10:39

РФ атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесщины

29 марта 2026, 10:39
фото: Одесская ОВА
Из-за атаки в ряде населенных пунктов возникли перебои со светом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесскую ОВА.

"Этой ночью враг снова нанес коварные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Одесщины. Поврежден объект энергетики. Один из дронов попал в частный жилой дом, частично разрушив фасад. Также есть повреждения на территории дачного кооператива", – говорится в сообщении.

Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением.

На местах происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, 26 марта российские войска ударили по Измаильскому району Одесской области. В результате атаки была повреждена портовая и энергетическая инфраструктура.

Одесса после ночного удара: уже 2 погибших, продолжаются спасательные работы
28 марта 2026, 10:54
Ночной удар по Одессе: погиб человек, 11 раненых, поврежден родильный
28 марта 2026, 08:41
В Одессе после встречи с людьми в пикселе у ребенка подозрение на сотрясение мозга: в ТЦК прокомментировали скандал
27 марта 2026, 22:40
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Пограничники показали, как уничтожают вражескую технику на Северо-Слобожанском направлении
29 марта 2026, 13:28
Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов
29 марта 2026, 12:48
В Хмельницком ТЦК работает женщина с необычной должностью
29 марта 2026, 12:27
На Днепропетровщине трижды эвакуировали поезд через российские атаки
29 марта 2026, 11:58
В Николаевской области в результате атаки вражеских дронов ранены 10 человек
29 марта 2026, 11:45
За неделю РФ применила против мирного населения Украины более 3000 ударных дронов
29 марта 2026, 11:19
На Черниговщине поезд остановили во время движения из-за опасности ударов
29 марта 2026, 10:59
США не давят и не будут давить на Украину в вопросе территорий
29 марта 2026, 10:20
Пассажиров поезда "Киев-Кривой Рог" трижды за ночь эвакуировали из-за воздушных тревог
29 марта 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
