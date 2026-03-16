16 березня 2026, 19:36

В Одесі судитимуть 33-річного чоловіка, який підпалював авто містян та військових

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Чоловік підпалював авто за винагороду. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одещини.

Правоохоронці встановили, що під час пошуку роботи в одному із популярних месенджерів одесит познайомився із невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду підпалювати автомобілі військовослужбовців або преміумкласу цивільних громадян.

"Погодившись на протиправні заробітки, чоловік фотографував на вулицях міста автівки, погоджував їх із куратором, а вночі обливав заздалегідь придбаною легкозаймистою рідиною, підпалював, знімав відеозвіт і тікав", – зазначають у поліції.

Після останнього підпалу поліцейські затримали зловмисника.

За умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб, палію загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала коригувальника, який допомагав росіянам знищувати військові об’єкти в Одеській області. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

