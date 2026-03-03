Двоє поранених та сотні ударів: ворожа атака на Запорізький район
У Запорізькому районі двоє людей отримали поранення через обстріли росіян
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, протягом доби окупанти завдали 766 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.
Зокрема, авіація атакувала понад 15 сіл та селищ, БпЛА (472, переважно FPV) обстріляли понад 20 населених пунктів, 4 рази застосовували РСЗВ, а артилерія накрила понад 15 громад.
Протягом доби надійшло 107 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Комишувасі Запорізького району. Внаслідок ворожої атаки зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Поранені дві дитини.