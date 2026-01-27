На Одещині прикордонники вилучили колекцію старовинних монет

Фото: ДПСУ

В одному з пунктів пропуску на Одещині прикордонники виявили 15 старовинних монет, які можуть мати історичну цінність

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Монети Франції, Іспанії, Австрії та Мексики, викарбувані у XIX-XX століттях, намагалася перевезти серед особистих речей 56-річна українка. Жінка прямувала до Румунії та не мала жодних документів на перевезення цих монет через кордон.

Колекцію вилучили до рішення суду. Експертиза визначить, чи становлять монети культурну або історичну цінність.

Представники митниці склали на жінку протокол за приховування товарів від контролю (ст. 483 МКУ).

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.