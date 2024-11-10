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10 листопада 2024, 16:30

Село на Одещині перейменували на честь бійців ГУР

10 листопада 2024, 16:30
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фото: ГУР Міноборони України
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Нещодавно село Першотравневе перейменували у Гурівське на честь воїнів ГУР Міноборони України. Населений пункт розташований у Роздільнянському районі Одеської області

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників.

У роз’ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначено, що під час повномасштабної війни з росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань ― від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.

У відомстві висловили вдячність Верховній Раді України, команді Інституту національної памʼяті України та місцевій громаді Гурівського за важливе рішення та відзначення у топоніміці подвигу воїнів ГУР.

"Назва Гурівське, яка вшановує державницький чин Воєнної розвідки України ― невипадкова для Одещини: вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб”, ― прокоментували перейменування села у ГУР.

Нагадаємо, 9 жовтня парламент підтримав перейменування міста Южноукраїнськ Миколаївської області та міста Южне Одеської області, але провалив голосування щодо інших міст.

Ще раніше, 19 вересня, Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 328 населених пунктів.

переіменування декомунізация Одеська область ГУР
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