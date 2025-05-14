Троє жителів Одещини сядуть до в’язниці за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами

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Усіх правопорушників поліцейські відправили на лаву підсудних. Двом суд вже виніс обвинувальний вирок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Порушники – 54-річний житель Ізмаїла та двоє жителів Подільського району віком 32 та 48 років. під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів гвинтівку Мосіна, автомат Калашникова з чотирма магазинами до них, нарізний короткоствольний пістолет, два корпуси ручних осколкових гранат різної модифікації у комплекті з запалами, саморобний обріз мисливської рушниці, а також 239 набоїв різних калібрів до вогнепальної зброї.

Крім того, поліцейські встановили, що 32-річний житель Подільського району ще одну гранату подарував товаришу.

Обвинувальні акти відносно правопорушників були скеровані до суду. Чоловікам загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік через давні образи на брата підпалив його авто.