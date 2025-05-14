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14 мая 2025, 14:59

Трое жителей Одесщины сядут в тюрьму за незаконное обращение с оружием и боеприпасами

14 мая 2025, 14:59
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фото: Национальная полиция
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Всех правонарушителей полицейские отправили на скамью подсудимых. Двум суду уже вынес обвинительный приговор

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Нарушители – 54-летний житель Измаила и двое жителей Подольского района в возрасте 32 и 48 лет. во время обысков полицейские изъяли у фигурантов винтовку Мосина, автомат Калашникова с четырьмя магазинами к ним, нарезной короткоствольный пистолет, два корпуса ручных осколочных гранат различной модификации в комплекте с задорами, самодельный обрез охотничьего ружья, а также 239 патронов различных калибров.

Кроме того, полицейские установили, что 32-летний житель Подольского района подарил еще одну гранату товарищу.

Обвинительные акты в отношении правонарушителей были направлены в суд. Мужчинам грозит лишение свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина из-за давних оскорблений на брата поджег его авто.

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