фото: ДПСУ

У пункті пропуску на Одещині прикордонники припинили спробу незаконного перевезення через держкордон партії сигарет та алкоголю

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Водій вантажівки DAF, що прямував на виїзд з України, надав документи на вантаж – морозиво. Однак під час поглибленого огляду прикордонники виявили приховані підакцизні товари.

Зокрема, значна частина пластикових контейнерів, які мали б містити морозиво, насправді були заповнені сигаретами з марками акцизного податку України, а також рідиною з характерним запахом вина.

В результаті правоохоронці вилучили понад 30 тисяч пачок сигарет і 13 тонн алкоголю (вина), загальною вартістю близько 5 мільйонів гривень.

Повідомлення про контрабанду направили до Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили спробу контрабанди деревини на понад мільйон гривень.