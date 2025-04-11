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11 квітня 2025, 05:10

Цигарки та алкоголь в партії морозива: на Одещині затримали контрабанду

11 квітня 2025, 05:10
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску на Одещині прикордонники припинили спробу незаконного перевезення через держкордон партії сигарет та алкоголю

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Водій вантажівки DAF, що прямував на виїзд з України, надав документи на вантаж – морозиво. Однак під час поглибленого огляду прикордонники виявили приховані підакцизні товари.

Зокрема, значна частина пластикових контейнерів, які мали б містити морозиво, насправді були заповнені сигаретами з марками акцизного податку України, а також рідиною з характерним запахом вина.

В результаті правоохоронці вилучили понад 30 тисяч пачок сигарет і 13 тонн алкоголю (вина), загальною вартістю близько 5 мільйонів гривень.

Повідомлення про контрабанду направили до Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили спробу контрабанди деревини на понад мільйон гривень.

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