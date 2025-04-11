фото: ГПСУ

В пункте пропуска в Одесской области пограничники пресекли попытку незаконной перевозки через госграницу партии сигарет и алкоголя

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Водитель грузовика DAF, направлявшийся на выезд из Украины, предоставил документы на груз – мороженое. Однако во время углубленного досмотра пограничники обнаружили спрятаные подакцизные товары.

В частности, значительная часть пластиковых контейнеров, которые должны содержать мороженое, на самом деле были заполнены сигаретами с марками акцизного налога Украины, а также жидкостью с характерным запахом вина.

В результате правоохранители изъяли более 30 тысяч пачек сигарет и 13 тонн алкоголя (вина) общей стоимостью около 5 миллионов гривен.

Сообщение о контрабанде направили в Бюро экономической безопасности.

Напомним, ранее на Львовщине разоблачили попытку контрабанды древесины более чем на миллион гривен.