13:05  25 березня
У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я
12:48  25 березня
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
11:29  25 березня
Парламент зняв із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
26 березня 2025, 01:18

В Україні накрили мережу з виробництва підроблених сигарет відомих брендів: вилучили товару на 38 млн грн

26 березня 2025, 01:18
Читайте также на русском языке
фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили підпільну мережу, організатори якої незаконно виготовляли, зберігали та продавали контрафактні сигарети

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Мережа працювала без відповідних ліцензій на території Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.

Нелегальне виробництво та склади ділки організували в одному з селищ Вишгородщини й в Соломʼянському районі столиці, у приміщенні, що належить Київській міськраді.

Транспортували готовий товар вантажівкою, яку під час слідчих дій виявили на одній з київських стоянок.

Правоохоронці обшукали підсобні, складські та допоміжні приміщення. Вилучили понад 672 тисячі пачок сигарет 15 відомих брендів, пакувальні матеріали, поліграфічну продукцію, комп’ютерну техніку, вантажівку та інше.

Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 38 млн грн.

Триває розслідування. Встановлюють усіх причетних та канали постачання сировини. Перевіряється ймовірна причетність фігурантів до нелегального виробництва і продажу підробного алкоголю в Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область сигарети виробництво обшуки БЕБ
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
Готувалися до штурму: прикордонники спалили російську бронетехніку в Серебрянському лісі
26 березня 2025, 01:00
"Мустанг" від Bon Jovi: в Україну намагались ввезти авто під виглядом гуманітарки
26 березня 2025, 00:54
Росіяни масовано атакували Кривий Ріг "шахедами": є руйнування
26 березня 2025, 00:35
Задає новий стандарт ведення війни: Федоров показав секретний український дрон "Катран"
26 березня 2025, 00:30
Чи подорожчає світло в квітні: що кажуть в Міненерго
26 березня 2025, 00:20
Жителя Київщини засудили до довічного за вбивство 10-річної дівчинки
26 березня 2025, 00:05
Старі методи "виховання": на Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем
25 березня 2025, 23:05
У Львові затримали агентів РФ, які готували теракт
25 березня 2025, 22:55
На Київщині засудили водія за ДТП, в якому загинула 2-річна дитина
25 березня 2025, 22:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »