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Правоохоронці викрили підпільну мережу, організатори якої незаконно виготовляли, зберігали та продавали контрафактні сигарети

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Мережа працювала без відповідних ліцензій на території Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.

Нелегальне виробництво та склади ділки організували в одному з селищ Вишгородщини й в Соломʼянському районі столиці, у приміщенні, що належить Київській міськраді.

Транспортували готовий товар вантажівкою, яку під час слідчих дій виявили на одній з київських стоянок.

Правоохоронці обшукали підсобні, складські та допоміжні приміщення. Вилучили понад 672 тисячі пачок сигарет 15 відомих брендів, пакувальні матеріали, поліграфічну продукцію, комп’ютерну техніку, вантажівку та інше.

Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 38 млн грн.

Триває розслідування. Встановлюють усіх причетних та канали постачання сировини. Перевіряється ймовірна причетність фігурантів до нелегального виробництва і продажу підробного алкоголю в Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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