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05 февраля 2025, 20:47

Россияне ударили ракетой по Одесщине: есть жертвы

05 февраля 2025, 20:47
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фото: ОВА
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Вечером 5 февраля российские военные атаковали ракетой Одесский район

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

В результате атаки погиб мужчина, еще один – в тяжелом состоянии в больнице. Оба проходили рядом с недостроенной многоэтажкой, в которую попала ракета.

На месте работают экстренные службы.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, около 18:15 россияне ударили ракетой по городу Пивденное. Погиб 39-летний местный житель, ранение получил 19-летний парень.

Повреждена 11-ти этажная недостройка, жилые дома, помещение минимаркета и кафе.

По предварительным данным, войска рф ударили авиационной ракетой, тип устанавливается.

Напомним, в ночь на 5 февраля российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 – локационно потеряны.

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