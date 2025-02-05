Россияне ударили ракетой по Одесщине: есть жертвы

фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

В результате атаки погиб мужчина, еще один – в тяжелом состоянии в больнице. Оба проходили рядом с недостроенной многоэтажкой, в которую попала ракета.

На месте работают экстренные службы.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, около 18:15 россияне ударили ракетой по городу Пивденное. Погиб 39-летний местный житель, ранение получил 19-летний парень.

Повреждена 11-ти этажная недостройка, жилые дома, помещение минимаркета и кафе.

По предварительным данным, войска рф ударили авиационной ракетой, тип устанавливается.

Напомним, в ночь на 5 февраля российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 – локационно потеряны.