У Луцьку сталася пожежа на поштовому терміналі
Пожежа виникла 3 лютого близько 20:30 на одному з терміналів поштового оператора на вулиці Корсака Івана в Луцьку
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники за майже дві години за допомогою трьох водяних стволів ліквідувати пожежу площею близько 60 кв.м.
Причина займання наразі встановлюється.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
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