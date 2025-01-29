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29 січня 2025, 00:59

Переправляла дівчат до Чехії для зайнять проституцією: на кордоні затримали 37-річну вербувальницю

29 січня 2025, 00:59
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фото: поліція
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Жительку Кривого Рогу затримали за вербування молодих дівчат та переправлення їх за кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зловмисниця вербувала жінок, які опинились у скруті, та пропонувала їм роботу у нічних клубах Чехії, обіцяючи заробіток в 100 євро за годину. За планом вона мала переправити дівчат через держкордон з метою працевлаштування у сфері надання сексуальних послуг. Автобус, який перевозив жінок, зупинили на пункті пропуску через кордон.

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази, а саме мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують плани 37-річної фігурантки.

Жінку затримали. Їй оголосили підозру за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.

Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові сутенеру пом'якшили вирок через донат для військових.

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