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20 листопада 2024, 18:25

Посадовці ЗСУ "переплатили" 27 млн грн на закупівлі запчастин до бойових літаків

20 листопада 2024, 18:25
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фото: СБУ
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СБУ та НАБУ викрили двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ на корупції

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн.

Як встановило розслідування, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника.

Для її перемоги у тендері фігуранти залучили ще декілька афілійованих комерційних структур, у тому числі з іноземною реєстрацією.

У такий спосіб посадовці створили видимість конкурентної боротьби, під виглядом якої забезпечили контракт з "потрібною" компанією.

За наявними даними, отриманий "надприбуток" учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм.

Обом посадовцям повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили масштабну оборудку під час закупівлі одягу для військових на 200 млн грн.

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