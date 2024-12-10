В Одесі троє малолітніх дітей втекли з реабілітаційного центру
Вчора ввечері, 9 грудня, троє неповнолітніх хлопців втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси. Наразі тривають пошуки підлітків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.
"Встановлюється місцезнаходження 14-річного Максима Осауленка, 12-річного Данила Приходченка, а також 11-річного Артема Стоянова", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці поширили інформацію про малолітніх утікачів:
- Прикмети Максима Осауленка: зріст близько 165 см, худорлявої статури, темне волосся та карі очі. Був одягнений: у джинси, худі та картату чорну куртку.
- Прикмети Артема Стоянова: зріст 150 см, світле коротко стрижене волосся. Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви "Т". Був одягнений: у червону куртку, блакитне худі, темні штани.
- Прикмети Данила Приходченка: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве, коротко стрижене. Був одягнений: у чорну куртку з синьо-жовтими написами, худі, спортивні штани та взутий в чорне взуття.
Громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце перебування дітей, просять повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону +380 (4877) 949 62 або на спецлінію 102.
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