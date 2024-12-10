В Одессе трое малолетних детей сбежали из реабилитационного центра
Вчера вечером, 9 декабря, трое несовершеннолетних ребят скрылись из реабилитационного центра в Киевском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
"Устанавливается местонахождение 14-летнего Максима Осауленко, 12-летнего Даниила Приходченко, а также 11-летнего Артема Стоянова", - говорится в сообщении.
Правоохранители распространили информацию о малолетних беглецах:
- Приметы Максима Осауленко: рост около 165 см, худощавого телосложения, темные волосы и карие глаза. Был одет: в джинсы, худые и клетчатые черную куртку.
- Приметы Артема Стоянова: рост 150 см, светлые коротко стриженные волосы. Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы "Т". Был одет: в красную куртку, голубые худые, темные брюки.
- Приметы Даниила Приходченко: рост 133 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, коротко стриженые. Был одет: в черную куртку с сине-желтыми надписями, худые, спортивные штаны и обут в черную обувь.
Граждан, владеющих любой информацией о местонахождении детей, просят сообщить в территориальное подразделение полиции по телефону +380 (4877) 949 62 или на спецлинию 102.
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