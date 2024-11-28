Під час атаки на Одещину постраждали 16-річний хлопець та 90-річна жінка

фото: Олег Кіпер

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одещині у четвер вранці, 28 листопада, зросла до двох

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Поранені – 16-річний хлопець та 90-річна жінка. В обох садна та різані рани. Постраждалим медична допомога була надана на місці. Госпіталізації не потребують", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер вранці російська армія завдала ракетного удару по Одещині. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджені шість житлових приватних будинків. Повідомлялося про одного потерпілого.