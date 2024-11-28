Во время атаки на Одесщину пострадали 16-летний парень и 90-летняя женщина

фото: Олег Кипер

Число пострадавших в результате ракетного удара по Одесщине в четверг утром, 28 ноября, возросло до двух

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"Раненые – 16-летний парень и 90-летняя женщина. У обеих ссадины и резаные раны. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. В госпитализации не нуждаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг утром российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине. В результате атаки в Одесском районе повреждены шесть жилых частных домов. Сообщалось об одном потерпевшем.