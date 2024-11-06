На участке дороги Одесса-Рени временно приостановят движение

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На транзитном участке автодороги Одесса-Рени 8 ноября будет приостановлено движение грузовиков и легковушек

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.

По информации от молдавской стороны, в период с 01:00 до 04:00 8 ноября на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств.

В ведомстве советуют водителям учесть данную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, на каких участках границы ловят больше уклонистов.