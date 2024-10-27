В Одесі виникла масштабна пожежа на складі, її гасили майже 9 годин

фото: ДСНС

В Одесі рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні. Вогонь охопив площу 1500 квадратних метрів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Як розповіли у рятувальному відомстві, на момент прибуття пожежників вогонь охопив майже всю споруду. Рятувальники працювали майже 9 годин, щоб повністю ліквідувати пожежу. Було залучено понад 50 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Внаслідок пожежі люди не постраждали. Причину загорання наразі з'ясовують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині після атаки дронів спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті.