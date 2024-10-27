На Черкащині після атаки дронів спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті

фото ілюстративне: ДСНС

У ніч на 27 жовтня російські війська атакували Черкаську область ударними дронами. Через падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, уламки одного зі збитих безпілотників впали на території об'єкта інфраструктури в Уманському районі. Рятувальники пожежу оперативно ліквідували.

Постраждалих внаслідок атаки немає. За попередніми даними, сьогодні вночі військові збили над територією області три безпілотники типу "Шахед".

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинули три людини, 19 постраждали, з них четверо – діти. Зруйнована цивільна інфраструктура