В одеському ТЦК викрили схему заробітку на ухилянтах

фото: ДБР

Правоохоронці викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4-7 тисяч доларів. Він вносив неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.

Співробітнику РТЦК та СП повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині викрили співробітника ДСНС, який організував "бізнес" на ухилянтах.