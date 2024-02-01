На Одещині мати з дитиною отруїлися чадним газом, їх госпіталізували

Фото: ДСНС України

У місті Чорноморськ на вулиці Садовій у приватному будинку отруїлися чадним газом мати з дитиною

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області, пише RegioNews.

Так, 1 лютого до Служби порятунку від чергового "103” надійшло повідомлення про отруєння чадним газом від опалювального газового котла громадянки, 1978 року народження, та дитини, 2013 року народження.

Мати з дитиною у стані середньої важкості госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, 21 січня у Дніпрі внаслідок пожежі загинули 40-річна жінка та троє дітей: 5-річний хлопчик, і двоє дівчаток, 7 та 2 років.