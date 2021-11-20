В Одеській області полковника Нацполіції спіймали на хабарі в день призначення

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В Одеській області начальник відділу Національної поліції був затриманий на хабарі в день призначення на посаду

Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на джерело в прокуратурі, передає RegioNews.

"Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора за підозрою в отриманні неправомірної вигоди... Наручники на офіцера наділи в той самий день, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасово виконуючим обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Затримання здійснили на 23 кілометрі автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР і СБУ.

За даними слідства, Панченко вимагав і отримав 4 тисячі доларів за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.

В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.

Раніше ми писали, що в Одесі поліцейські затримали на хабарі чиновницю комунального підприємства Одеської міської ради.