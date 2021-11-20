09:23  20 листопада
Захворюваність коронавірусом йде на спад: за добу заразилися 18 тисяч осіб
14:32  20 листопада
Червоний Хрест і ООН відправили на Донбас 22 вантажівки з гуманітарною допомогою
11:18  20 листопада
Канада і Україна побудують спільний космодром
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2021, 13:27

В Одеській області полковника Нацполіції спіймали на хабарі в день призначення

20 листопада 2021, 13:27
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одеській області начальник відділу Національної поліції був затриманий на хабарі в день призначення на посаду

Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на джерело в прокуратурі, передає RegioNews.

"Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора за підозрою в отриманні неправомірної вигоди... Наручники на офіцера наділи в той самий день, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасово виконуючим обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Затримання здійснили на 23 кілометрі автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР і СБУ.

За даними слідства, Панченко вимагав і отримав 4 тисячі доларів за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.

В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.

Раніше ми писали, що в Одесі поліцейські затримали на хабарі чиновницю комунального підприємства Одеської міської ради.

Одеська область Нацполіція хабар

В Одесі комунальниця вимагала $1200 за прискорення приватизації житла
19 листопада 2021, 16:19
На Одещині злодій відрізав курам голови і поранив господаря: йому дали 10 років в'язниці
18 листопада 2021, 11:46
В Одесі іноземці пограбували авто: поліції довелося влаштувати погоню із застосуванням зброї
14 листопада 2021, 18:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua