В Одесской области полковника Нацполиции поймали на взятке в день назначения

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В Одесской области начальник отдела Национальной полиции был задержан на взятке в день назначения на должность

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре, передает RegioNews.

"Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды… Наручники на офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временно исполняющим обязанности", – говорится в сообщении.

Задержание произвели на 23 километре автодороги Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.

По данным следствия, Панченко вымогал и получил 4 тысячи долларов за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.

В административном здании отдела полиции прошли обыски.

Ранее мы писали, что в Одессе полицейские задержали на взятке чиновницу коммунального предприятия Одесского городского совета.