В Одесской области полковника Нацполиции поймали на взятке в день назначения
В Одесской области начальник отдела Национальной полиции был задержан на взятке в день назначения на должность
Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре, передает RegioNews.
"Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды… Наручники на офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временно исполняющим обязанности", – говорится в сообщении.
Задержание произвели на 23 километре автодороги Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.
По данным следствия, Панченко вымогал и получил 4 тысячи долларов за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.
В административном здании отдела полиции прошли обыски.
Ранее мы писали, что в Одессе полицейские задержали на взятке чиновницу коммунального предприятия Одесского городского совета.