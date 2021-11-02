В Одесі запускають трамвай для проведення COVID-вакцинації

Фото: nabludatel.od.ua

В Одесі запустять пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. Трамвай марки "Одіссей" вийде на маршрут вже цього тижня

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Наблюдатель".

Відзначається, що департамент охорони здоров'я Одеси на цьому тижні планує запустити ще один пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. Раніше для цього вже використовували автобус, в якому обладнали перший пересувний пункт вакцинації.

Для другого пересувного пункту вакцинації буде використаний один із сучасних трамваїв "Одіссей", а комунальне підприємство" Одесміськелектротранс" вже надало трамвайний вагон. Тепер його оснастять необхідним обладнанням.

Нагадаємо, з 18 жовтня Одеса знаходиться в "червоній" карантинній зоні у місті готують лікарні для пацієнтів з COVID-19.