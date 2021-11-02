В Одессе запускают трамвай для проведения COVID-вакцинации

Фото: nabludatel.od.ua

В Одессе запустят передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Трамвай марки "Одиссей" выйдет на маршрут уже на этой неделе

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Наблюдатель".

Отмечается, что департамент здравоохранения Одессы на этой неделе планирует запустить еще один передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Ранее для этого уже использовали автобус, в котором оборудовали первый передвижной пункт вакцинации.

Для второго передвижного пункта вакцинации будет использован один из современных трамваев "Одиссей", а коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" уже предоставило трамвайный вагон. Теперь его оснастят необходимым оборудованием.

Напомним, с 18 октября Одесса находится в "красной" карантинной зоне в городе готовят больницы для пациентов с COVID-19.