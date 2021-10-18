В Одесской области мужчина из-за мести поджег автобус и грузовик односельчанина

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Полицейские уличили 32-летнего жителя Успеновской территориальной общины в поджоге автобуса и грузовика односельчанина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отделение полиции №1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции в Одесской области.

О том, что неизвестный поджег транспортные средства, которые стояли возле двора, в полицию сообщил их владелец.

Выехав на место происшествия, полицейские установили: таким образом 35-летнему мужчине отомстил за конфликт его знакомый.

Мужчине объявили подозрение в умышленном уничтожении имущества путем поджога. В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове на улице Городоцкой в металлическом киоске на открытой автостоянке произошел пожар, в результате которой погибли три человека.