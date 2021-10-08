09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
08:31  08 октября
На Донбассе за сутки зафиксировано семь нарушений, один из бойцов ООС ранен
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 13:01 38

В Одессе во время ссоры мужчина проломил череп знакомому

08 октября 2021, 13:01 38
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Малиновском районе Одессы между двумя мужчинами возник конфликт во время совместного употребления алкогольных напитков. В результате спора мужчина проломил череп 58-летнему знакомому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Правоохранители установили, что в Малиновском районе двое мужчин поссорились во время совместного употребления алкогольных напитков. В разгаре спора мужчина сбил приятеля с ног, а когда тот поднялся - ударил по голове и пошел прочь.

"Скорую" 58-летнему пострадавшему вызвали очевидцы. Одессита госпитализировали с переломом костей черепа", - говорится в сообщении.

Сейчас 41-летний подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Одессы между мужчинами завязалась драка, в ходе которой одессит ударил 27-летнего потерпевшего ножом в грудь

Одесса полиция алкоголь медики тюрьма

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram