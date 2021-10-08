В Одессе во время ссоры мужчина проломил череп знакомому

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В Малиновском районе Одессы между двумя мужчинами возник конфликт во время совместного употребления алкогольных напитков. В результате спора мужчина проломил череп 58-летнему знакомому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Правоохранители установили, что в Малиновском районе двое мужчин поссорились во время совместного употребления алкогольных напитков. В разгаре спора мужчина сбил приятеля с ног, а когда тот поднялся - ударил по голове и пошел прочь.

"Скорую" 58-летнему пострадавшему вызвали очевидцы. Одессита госпитализировали с переломом костей черепа", - говорится в сообщении.

Сейчас 41-летний подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Одессы между мужчинами завязалась драка, в ходе которой одессит ударил 27-летнего потерпевшего ножом в грудь