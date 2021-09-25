В Одесі частково обвалився фасад бібліотеки університету

Думська

Про це пише RegioNews з посиланням на Думську

За словами очевидців, з фасаду будівлі наукової бібліотеки Національного університету імені Мечникова, що біля Міськсаду, впали шматки ліпнини.

В результаті події ніхто не постраждав.

Будівлю бібліотеки ОНУ побудували в 1849 році за проектом Франца Боффо і перебудували на початку XX століття.

Нагадаємо, що нещодавно у гімназії на Чернігівщині втретє обвалилася стеля