В Одесі частково обвалився фасад бібліотеки університету
З будівлі бібліотеки Одеського університету впали фрагменти фасаду
Про це пише RegioNews з посиланням на Думську
За словами очевидців, з фасаду будівлі наукової бібліотеки Національного університету імені Мечникова, що біля Міськсаду, впали шматки ліпнини.
В результаті події ніхто не постраждав.
Будівлю бібліотеки ОНУ побудували в 1849 році за проектом Франца Боффо і перебудували на початку XX століття.
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