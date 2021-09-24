У гімназії на Чернігівщині обвалилася стеля: це вже втретє

Фото: пресслужба Новгород-Сіверської міськради

У Новгород-Сіверському Чернігівської області в одній зі шкіл частково обвалилася стеля

Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба Новгород-Сіверської міськради.

Інцидент стався в одному з кабінетів гімназії №1 21 вересня — обвалилася частина стелі.

"На щастя, діти не постраждали, бо сталося це під час перерви", — кажуть у міськраді.

Як розповіла начальниця відділу освіти, молоді та спорту Тетяна Ковальчук, адміністрація гімназії офіційно щодо ремонту стелі не зверталася. Клопотання були лише щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах. Наразі ці питання вирішують.

"У відділі освіти терміново була створена комісія, обстежили місце події, з"ясували обставини. За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі. Директор гімназії надала акти перевірок технічної комісії освітнього закладу стану будівель. Зʼясувалося, що обвал стелі трапляється вже втретє", — додали у міськраді.

Нагадаємо, що 1 вересня в корпусі університету ім. І. І. Мечникова на Французькому бульварі прямо під час лекції завалилася стеля в одній з аудиторій.