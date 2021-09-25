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25 сентября 2021, 17:00 15

В Одессе частично обрушился фасад библиотеки университета

25 сентября 2021, 17:00 15
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Думская
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Со здания библиотеки Одесского университета упали фрагменты фасада

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Думскую

По словам очевидцев, с фасада здания научной библиотеки национального университета имени Мечникова, что возле Горсада, упали куски лепнины.

В результате происшествия никто не пострадал.

Здание библиотеки ОНУ построили в 1849 году по проекту Франца Боффо и перестроили в начале XX века.

Напомним, что недавно в гимназии на Черниговщине в третий раз обвалился потолок.

Одесса университет проект здание

 
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